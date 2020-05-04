Hıdırellez dilek duası nedir, nasıl yapılır? Hıdırellez'de nasıl, ne zaman dilek tutulur?

Hıdırellez dilek duası nedir, nasıl yapılır? sorularının yanıtı yoğun bir şekilde araştırılmaya başladı. 5 Mayıs tarihini 6 Mayıs gününe bağlayan gece itibariyle Hıdırellez tam manası ile başlamış oluyor. Baharın bir diğer müjdecisi olan Hıdırellez’de çeşitli dualar ediliyor ve dilekler dileniyor. Hıdırellez’de nasıl, ne zaman dilek tutulur? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Hıdırellez dilek duası ile ilgili bilgilere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

HIDIRELLEZ DUASI NEDİR?

Hıdırellez duasının 40 defa okunması gerekir. 5 Mayıs günü 39 defa okunuyor. 6 mayıs günü ise 1 defa okunup 40’a tamamlanıyor. Ardından içinizden geldiği gibi Allah’a dua eder, Allah’a olan dileklerinizi iletir ve bu senenin hayırlı olması, bol rızıklı olması ve diğer isteklerinizi bildirirsiniz. Hıdırellez duası şu şekildedir;

Bismillahirahmanirahim

Bin bir adım bir adım /Allah bir adım adım / Kerim kerem Allah /Başımda bir duman var yardım eyle ya Allah / La ilaha illallah Muhammedin Resullullah yetiş imdadıma Hızır ile Allah birsin sen kulla mişersin biz gibi kulların yardımcısı sensin Hızır deryada erdim murada amin.

Bu duanın yanı sıra dileklerinizi bağlarken de bereket duasını okumanız gerekir. Hıdırellez bereket duası ise şu şekildedir;

Allahümme Rabbühü Ya Halkalhalas Muhammedin Resulullah Yetiş imdadıma Ya Hızır Ya İlyas

HIDIRELLEZ’DE NASIL, NE ZAMAN DİLEK TUTULUR?

5 Mayıs akşam ezanı ile gül dallarına paralar asılır (Eskiden kese içine para dikilip gül dibine gömülürmüş) ya da açık cüzdan bırakılır. Böylelikle bolluk ve berekete ulaşmak, varlıklı bir kişi olmak hayal edilir. Asılan paralar ya da cüzdanlar 6 Mayıs sabah erkenden geri toplanır. Evdeki her kişi için yedi fasulye ya da yedi nohut ekilir, gelebilecek kötülüklerin bunlara gelmesi dilenir.

Hıdırellez akşamı gül ağacında dilek tutarken yapmanız gerekenlere ek olarak bir de duasını okumanız gerekir. Hıdırellez dilek duası dilekler gül ağacına asıldıktan sonra yapılır.