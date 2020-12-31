Hicri yılbaşı namazı nasıl kılınır? Hicri yılbaşı namazı kaç rekattır?

Bugün idrak edilen Hicri yılbaşı Müslümanlar arasında kutlanacak. Bu önemli ve değerli günde Hicri yılbaşı namazı kılmak isteyen vatandaşlar bulunuyor. Peygamber efendimizin Mekke'den Medine'ye hicreti sebebiyle kutlanan Hicri yılbaşında bol bol dua edilip namaz kılınacak.



HİCRİ YILBAŞI NAMAZI NASIL KILINIR?

2 REKATLIK HİCRİ YILBAŞI NAMAZI

Bu ay senenin birinci ayıdır. Bu ayın birinci gecesi, akşam ve yatsı arasında ( yani zilhicce’nin son gününü, Muharrem’in birinci gününe bağlayan gece) Allah rızası için iki rekat namaz kılınır.

Namaza şu niyetle başlanır:

“Ya Rabbi, bizi yetiştirmiş olduğun bu seneyi, hakkımızda mübarek kılman; avfı ilahine, feyzi ilahine, mazhar kılman; dünyevi ve uhrevi saadetlere nail eylemen için ; Allahu Ekber “

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Her iki rekatta:

7 Fatihai şerife, 7 Ayetel- kürsi, 7 İhlası şerif, okunur.

Namaz dan sonra:

11 defa :

La ilahe illallahü vahdehu la şerikeleh. Lehül-mülkü ve lehül-hamdü yuhyi ve yumit. Ve hüve hayyün la yemutü biyedihil hayr. Ve hüve ala külli şey’in kadir.

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11 İstiğfarı şerif,

11 Salevatı şerife, okunup dua yapılır. Duada, geçmiş senenin günahlarının afvı ve yeni seneye günahsız girmek için iltica edilir.

HİCRİ YILBAŞI NEDİR?

Hicri Yılbaşı veya 1 Muharrem (kameri) hicri takvime göre Zilhicce ayının son gecesini Muharrem ayının birinci gününe bağlayan zaman dilimidir. İslami takvime göre bir sonraki güne saat 00:00 da değil güneş batması ile (akşam ezanı) geçilir. Bu zaman dilimi ay takvimi esaslı olduğu için bir sonraki hicri yılbaşı 11 ya da 12 gün daha erken bir tarihe denk gelir. Muharrem ayı, Zilkade, Zilhicce ve Receb ile beraber Kur'an'da kıymet verilen dört haram aydan biridir. Bu aylarda barış içinde yaşanması, savaş yapılmaması ile ilgili İslam öncesi ve sonrası kurallar mevcuttur. Muharrem ayı, hicrî kamerî yılın birinci ayıdır. Şii Müslümanlar tarafından ise Muharrem ayının 10. günü Aşure Günü olarak kutlanır. ve dünya bir hicri yılbaşında oluşur.