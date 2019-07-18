Hiçbir şey nasıl yazılır? TDK'ya göre hiçbir şey ayrı mı birlikte mi yazılır? soruları araştırılmaya devam ediliyor. Günlük hayatımızda çok sık kullanmış olduğumuz "Hiçbir şey" kelimesinin ayrı ve bitişik yazıldığını öne süren iki grup var. Kimisi "hiçbirşey" olarak yazarken, kimi "hiçbir şey" olarak yazmakta. Peki hangisi doğru? Bu sorunun cevabını sizler için derledik. İşte merak edilenler.

HİÇBİR ŞEY NASIL YAZILIR?

Doğru Yazımı;

hiçbir şey ? (Doğru Kullanım)

Yanlış Yazımı;

hiç birşey (Yanlış Kullanım)

hiçbirşey (Yanlış Kullanım)

hiç bir şey (Yanlış Kullanım)

Cümle içerisinde örnek kullanımı;

Senin bütün bu çabaların boşuna, ne kadar uğraşırsan uğraş, “kayıp zaman”ı hiçbir şey geri getirmez. Tıpkı filozofun söylediği gibi: “Aynı nehirde iki kez yıkanılmaz.”

TDK'YA GÖRE HİÇBİR ŞEY AYRI MI BİRLİKTE Mİ YAZILIR?

Türkçe sözcük olan hiçbirşey, ayrı yazılmalıdır. Zira Türkçe’de ”şey” kelimesi her zaman, söz öbeğinden ayrı yazılır. Bu yüzden doğrusu ”hiçbir şey” şeklinde olmalıdır. Hiçbir kelimesi ise bitişik yazılmalıdır. Yani ”hiç bir şey” ve ”hiçbirşey” şeklindeki yazımlar yanlıştır. Doğru yazım: hiçbir şey şeklinde olmalıdır.