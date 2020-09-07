07 Eylül 2020 Pazartesi 16:12 | Son Güncelleme:
Hiçbir nasıl yazılır? TDK'ya göre hiçbir kelimesi ayrı mı, bitişik mi yazılır?
Kitaplarda veya dergilerde hiçbir kelimesi sıkça karşımıza çıkmaktadır. Kelimenin doğru kullanımı TDK tarafından yayınlanmaktadır. Hiçbir kelimesi Türkçe'de sıfat olarak kullanılmaktadır.
Türkçe'yi en eksiksiz ve doğru olarak yazmak isteyen kişiler hiçbir kelimesin nasıl yazıldığını öğrenmek istiyor. Cümle içerisinde sıfat olarak kullanılan hiçbir kelimesinin bitişik mi yoksa ayrı olarak mı yazıldığı vatandaşın kafasını kurcalıyor.
HİÇBİR NASIL YAZILIR?
Türk Dil Kurumu (TDK), kelimenin doğru yazımını "hiçbir " olarak belirlemiştir.
Kelime dilimizde; Bir addan önce getirilerek o adın bildirdiği varlıktan bir tanesinin bile olmadığını anlatan bir söz olarak kullanılır.
Hiçbir kelimesine örnek cümle;
"Fakat o bir çift gözü hayalinden, rüyasından hiçbir şey silemedi."