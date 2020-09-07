Hiçbir nasıl yazılır? TDK'ya göre hiçbir kelimesi ayrı mı, bitişik mi yazılır?

Türkçe'yi en eksiksiz ve doğru olarak yazmak isteyen kişiler hiçbir kelimesin nasıl yazıldığını öğrenmek istiyor. Cümle içerisinde sıfat olarak kullanılan hiçbir kelimesinin bitişik mi yoksa ayrı olarak mı yazıldığı vatandaşın kafasını kurcalıyor.

HİÇBİR NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu (TDK), kelimenin doğru yazımını "hiçbir " olarak belirlemiştir.

Kelime dilimizde; Bir addan önce getirilerek o adın bildirdiği varlıktan bir tanesinin bile olmadığını anlatan bir söz olarak kullanılır.

Hiçbir kelimesine örnek cümle;

"Fakat o bir çift gözü hayalinden, rüyasından hiçbir şey silemedi."