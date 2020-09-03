Hiçbir nasıl yazılır? Hiçbir bitişik mi, ayrı mı yazılır?

Hiçbir sözcüğü günlük hayatta sıklıkla kullandığımız kelimeler arasında yer alıyor. Kitap, gazete ya da makalelerde hiçbir sözcüğüne rastlıyoruz. Sözcüğün en doğru kullanımı Türk Dik Kurumu tarafından açıklanıyor.

HİÇBİR NASIL YAZILIR?

Dilimizde sıfat olarak kullanılan hiçbir kelimesinin doğru kullanımı merak ediliyor. TDK, kelimenin doğru kullanımını “hiçbir” olarak belirledi. Sık kullanılan bu kelime bitişik yazılmaktadır.

HİÇBİR KELİMESİNE ÖRNEK CÜMLE

"Fakat o bir çift gözü hayalinden, rüyasından hiçbir şey silemedi."