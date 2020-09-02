Ödem atıcı Hibiskus çayı tarifi| Hibiskus çayının faydaları nelerdir?

Kerkede ya da bilimsel adıyla Hibiskus, Kuzey Afrika ve Güneydoğu Asya'da ortaya çıkan ve ebegümeci ailesin ait bir bitkidir. Bu bitkinin koparılan yapraklarından Hibiskus çayı elde etmektedir. Hibiskus çayının sindirim sistemine ve ödem atmada etkili olduğu kanıtlanmıştır.

HİBİSKUS ÇAYININ FAYDALARI NELERDİR?

Birçok fayda bulunan Hibiskus çayının; Bağışıklık sistemini güçlendirir, kan basıncını düşürür ve tansiyonu dengeler. Birçok kanser türüne karşı vücudu korur, akciğeri temizler ve mantar oluşumunu engellemektedir.

Ayrıca; kilo alımına neden olan ödemin vücuttan atılmasına yardımcı olur. Düzenli bir şekilde hibiskus çayını tüketmek, bel çevresinde incelme ve vücut yağlarında azalma sağlar. Böbrek iltihabına iyi gelir. Kabızlığı ve şişkinliği giderici özelliği vardır.

HİBİSKUS ÇAYI NASIL DEMLENİR?

Hibiskus çayı çok basit bir yöntemle demlenmektedir. İlk olarak Suyu kaynatın.

Kaynamış suyun içine bir tutam kurutulmuş hibikus atın.

10 dakika demlenmesini bekleyin.

Süzdükten sonra için.

İsteğe bağlı olarak hibiskus çayına bal ya da limon ekleyebilirsiniz.