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  3. Hesaba itiraz edip darp edilince restoranı kurşunladılar

Hesaba itiraz edip darp edilince restoranı kurşunladılar

Hesaba itiraz edip darp edilince restoranı kurşunladılar

Zeytinburnu'nda eğlenmek için gittikleri mekanda hesaba itiraz eden 2 kişi darp edilince restoranı kurşunladı. Restoran çalışanlarının karşılık vermesiyle ortalık savaş alanına döndü.

Zeytinburnu'nda 3 Eylül sabahı yaşanan olayda, bir eğlence mekanına giden İlker H. ve Bahadır G. hesaba itiraz edince iş yeri çalışanları tarafından darp edildi. Eğlence mekanında ayrılan iki arkadaş bir süre sonra araçla gelerek dışarıdan ateş açmaya başladı. Eğlence mekanının çalışanlarının da silahla karşılık vermesi üzerine ortalık bir anda savaş alanına döndü. Açılan ateşle yaralanan İlker H. ve Bahadır G. araçları ile kaçtı ancak bir süre sonra kaza yaptı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Olayla ilgili soruşturma başlatan Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olaya karıştıkları tespit edilen İlker H., Bahadır G., restoran çalışanları Ahmet Ç., Mehmet Veysi Ç., Adem G., Ahmet G., Muhyettin A. isimli şahısları gözaltına aldı. Olayda kullanılan iki tabanca da ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen zanlılardan İlker H. ve Bahadır G. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Ahmet Ç., Mehmet Veysi Ç., Adem G., Ahmet G., Muhyettin A. isimli şahıslar hakkında da adli kontrol hükümleri uygulandı.

İHA

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