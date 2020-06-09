HES kodu SMS ile nasıl alınır? Özel araçla seyahat için HES kodu gerekli mi?

HES kodu uygulaması, Sağlık Bakanlığı tarafından Hayat Eve Sığar uygulaması dahilinde faaliyete geçti. Normalleşme sürecinde seyahat yasaklarının kaldırılmasının ardından kişinin Kovid-19 açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığını güvenli şekilde paylaşmasına ve salgının takibine yarıyor. HES kodu olmadan seyahat edilemiyor. Vatandaşlar özel araçlarıyla yapacakları seyahatlerde HES kodunun zorunlu olup olmadığını merak ediyor. İşte detaylar...

HES KODU NEDİR?

HES kodu, öncelikle seyahatlerde kullanılacak. Vatandaşlar, tüm ulaşım süreçlerinde Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması üzerinden ya da kısa mesaj yoluyla HES kodu alacak. HES kodu, bilet alınırken ilgili seyahat firması ile paylaşılacak, böylece tüm yolcuların Kovid-19 riski taşıyıp taşımadığı sorgulanabilecek ve riskli kişilerin seyahati onaylanmayacak.

Uygulama öncelikle seyahatlerde kullanılmaya başlansa da kısa süre içerisinde iş yerleri, muayenehaneler, kurum ziyaretleri gibi birçok alanda yaygınlaştırılacak.

ÖZEL ARAÇLA SEYAHAT İÇİN HES KODU GEREKLİ Mİ?

Özel aracı ile seyahat edecek vatandaşların HES kodu almaları zorunlu olmuyor. HES kodu sadece uçak, otobüs ve tren yolculuğu yapacak vatandaşlar tarafından alınıyor. HES kodu olmadan bilet satın alınamıyor.

SMS İLE HES KODU NASIL ALINIR?

HES kodu ayrıca SMS yöntemiyle de alınabilecek. Kısa mesaj ile HES kodu almak için, HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla, T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılacak ve 2023'e SMS olarak atılabilecek. Paylaşım süresinin belirtilmemesi halinde kodun süresi 1 yıl ile sınırlandırılacak. (Kısa mesaj örneği: HES 1234567890 1234 15. Bu şekilde mesaj atıldığında kod 15 gün geçerli olacak.)

UYGULAMADAN HES KODU NASIL ALINIR?

HES kodu, "Hayat Eve Sığar" mobil uygulaması üzerinden "HES kodu işlemleri" bölümüne girilerek alınabilecek. Ardından "HES kodu oluştur" butonuna tıklanacak ve kod kullanım süresi seçilecek ve kod oluşturulacak.

Uygulamada kod üretimi, üretilen kodun süre ile kısıtlanması, paylaşılması, silinmesi gibi tüm yönetim, vatandaşların kendi kontrolünde olacak. Vatandaşlar, Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden dilediği sayıda kod üretebilecek. Hangi kodu, hangi kurumla paylaştığının listesini görüntüleyebilecek, dilerse iptal edebilecek ya da yetkilerini kaldırabilecek.