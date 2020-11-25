Herkes mi herkez mi? TDK'ya göre nasıl yazılır?

Herkes - herkez yazılışı en çok karıştırılan kelimeler arasında. Herkes kelimesinin yazımı konusunda kararsız kalanlar doğru yazımı ve cümle içinde kullanılmış örneklerine bu başlık altından ulaşabilirler. Herkes mi - herkez mi kelimesi ile ilgili Türk Dil Kurumu'ndan örnek cümleleri sizler için bu haberimiz üzerinde derledik...

HERKES TDK'YA GÖRE DOĞRU YAZILIŞI

Herkes kelimesinin doğru yazılışı Türk Dil Kurumu'na göre "Herkes" şeklindedir. Kelime zaman zaman "Herkez" şeklinde yanlış yazılsa da doğru yazılışı "Herkes" dir. TDK'ya göre "Herkes" bitişik yazılır.

HERKES KELİMESİNİN CÜMLE İÇERİSİNDEKİ ÖRNEKLERİ

"Neylersin ölüm herkesin başında / Uyudun uyanmadın olacak." doğru yazılışıdır.

"Bugün herkezin gözü üzerimdeydi. Sanırım yanlış bir şeyler yapmış olabilirim" ise yanlış yazılışıdır.

HERKES NEDİR?

Herkes demek, insanların bütününü simgeler. Kısaca cümle alem olarak da adlandırılmaktadır.