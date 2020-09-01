Herhangi nasıl yazılır? TDK herhangi birleşik mi yazılır, ayrı mı?

Herhangi kelimenin doğru bir şekilde kullanmak isteyen vatandaşlar, yanlış yapmamak adını detaylı bilgi almak istiyor. Kafası karışık olan kişiler, herhangi kelimesini en düzgün hali ile öğrenip yazmak istiyor. Türk Dil Kurumu (TDK) Herhangi kelimesinin yazımını internet sitesinde gösterdi.

HERHANGİ NASIL YAZILIR?

Gün içinde sık sık kullandığımız herhangi kelimesinin yazımı TDK tarafından yayınlandı. İşte kelimelinin doğru ve yanlış kullanımı;

Herhangi kelimesi TDK’ya göre bitişik yazılmalıdır.

Her hangi ise kelimenin hatalı kullanımıdır.

Herhangi kelimesinin cümle içerisinde kullanımı ise şu şekilde;

Herhangi bir konu seçip üzerinde tartışma yapmaya başladık. Doğru

Bu olay her hangi birinin kulağına kesinlikle gitmemeli. Yanlış