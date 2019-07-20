Geçtiğimiz sezon izleyiciyi ekrana kilitleyeni, her bölümüyle nefesleri kesen Hercai dizisinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. ‘Vatandaşlar Hercai 2. yeni sezonu ne zaman başlayacak?’ ‘Hercai yeni sezon tarihi belli oldu mu?’ soruları için yanıt aramaya başladı. Yapımcılığını Mia Yapım’ın üstlendiği dizinin başrollerinde Akın Akınözü (Miran) ve Ebru Şahin (Reyyan) yer alıyor. İntikamdan doğan bir aşkın hikayesini konu alan Hercai yeni sezonu heyecanla bekleniyor. İşte Hercai ile ilgili merak edilenler

HERCAİ 2. YENİ SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hercai 2. sezonunun ne zaman başlayacağı henüz netleşmedi. Dizinin Eylül ayında başlayacağı tahmin ediliyor. Yeni sezon ile ilgili bir gelişme olduğu zaman haberimiz içerisine eklenecektir.

HERCAİ DİZİSİNİN REYYAN’I İMAJ DEĞİŞTİRDİ!

'Hercai' dizisinin Reyyan'ı Ebru Şahin dizinin sezon finalinin ardından hemen 'Şuursız Aşk' isimli sinema filminin çekimlerine başladı. Güzel oyuncu Ebru Şahin, Menekşe karakterine hayat vereceği Şuursuz Aşk filminde, İsmail Hacıoğlu ile kamera karşısına geçti. Hacıoğlu filmde 'Yusuf' adlı engelli bir simitçiyi canlandıracak. Hacıoğlu ile Şahin'in film için tarz değiştirdikleri dikkatlerden kaçmadı.

HERCAİ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Midyat’a İstanbullu bir işadamı olarak gelen Miran Aslanbey, Nasuh Şadoğlu’na ortaklıktan fazlasını teklif eder: torunu Reyyan’ı da ister! Ancak, yörenin en güçlü aile reisi Nasuh’un çok iyi bir kısmet dediği Miran için farklı planları vardır! Ona bir torun verecektir ama istediği torunu değil! Nasuh, Miran’ı kendi planına ikna etmeye çalışırken, Miran’ın planlanlarından habersizdir. İki erkek arasındaki haberleşme merakla beklenirken, gelecek haber iki genç kızın, Reyyan ve Yaren’in hayatını derinden etkileyecektir. Midyat’ın binlerce yıllık geçmişinin izleri üzerinde yeşeren bir aşk hikayesi, iki ailenin kaderini nasıl etkileyecek? İstanbullu yakışıklı işadamı ile Midyat’ın güzelliği dillere destan Reyyan’ı kavuşabilecek mi? Hercai ilk bölümünde, ilk görüşte aşk ile büyük bir sınava tanıklık edecek!