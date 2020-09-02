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  3. Her şey nasıl yazılır? TDK'ya göre her şey ayrı mı, bitişik mi yazılır?
02 Eylül 2020 Çarşamba 10:12 | Son Güncelleme:

Her şey nasıl yazılır? TDK'ya göre her şey ayrı mı, bitişik mi yazılır?

Her şey nasıl yazılır" TDK'ya göre her şey ayrı mı, bitişik mi yazılır"

Gülük hayatta sık sık karşımıza çıkan kelimelerden biri de her şeydir. Bu kelimenin doğru anlamını yazmak isteyen kişiler, TDK tarafından yayınlanan sözlükten doğru yazımını öğrenmek istiyor. Sıklıkla karıştırılan kelimeler arasında yer alan her şey kelimesinin yazılışını sizler için hazırladık.

En çok kullanılan kelimeler arasında yer alan her şey yazımının birleşik mi yoksa ayrı mı yazıldığı merak konusu oldu. Türkçe’de sıklıkla karıştırılan ve yazım yanlışı yapılan kelimeler arasında her şey bulunuyor. Türk Dil Kurumu’nun arama sekmesinde her şey kelimesinin doğru kullanımı bulunuyor.

HER ŞEY NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu (TDK), her şey kelimesinin doğru kullanımını resmi sitesi üzerinde paylaştı.

Buna göre her şey kelimesi ayrı yazılmaktadır. Doğru yazımı bu şekildedir. Her şey birleşik yazılmamalıdır.

Türk Dil Kurumu’nun her şeyin yazılı ile ilgili verdiği örnekler ise şu şekilde;

Örnek: Her şeyin vakti var

Örnek: Her şeyin yenisi, dostun eskisi

Örnek: Her şeyin yokluğu, yokluktur

Sonuç olarak “her şey” kelimesinin birlikte yazılması yanlıştır. Bu kelimenin doğru yazılışı “her şey” şeklinde olmalıdır.

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