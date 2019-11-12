Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7786
  • 6,365
  • 270.907
  • 103972
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Sakarya'da boğazına şeker kaçan çocuğa eczacı müdahale etti

Sakarya'da boğazına şeker kaçan çocuğa eczacı müdahale etti

Sakarya'da boğazına şeker kaçan çocuğa eczacı müdahale etti

Akyazı ilçesinde nefes borusuna şeker kaçan ve boğulma tehlikesi geçiren çocuk eczacının müdahalesiyle kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Ömercikler Mahallesi'ndeki eczaneye gelen kadın, buradan aldığı şekeri bebek arabasında oturan çocuğuna verdi.

Annesinin verdiği şeker, çocuğun nefes borusuna kaçtı. Çocuğunun nefes alamadığını fark eden annenin telaşlandığını gören eczanedekiler çocuğa müdahale etti.

Eczacı İlhan Durgut, kucağına aldığı çocuğun sırt bölgesine vurarak solunumunu açmaya çalıştı.

Bu müdahaleye cevap veren çocuğun boğazına kaçan şeker çıkarıldı.

Öte yandan eczacının çocuğa müdahale anı, güvenlik kamerasınca da kaydedildi.  (AA)

 


Yılmaz Erdoğan Acun Ilıcalı'yı tiye aldı!
Tolga Sarıtaş sevgilisinden ayrıldı mı?
Yasak Elma dizisine sürpriz transfer
Parmağını kaybeden Nejat İşler'den samimi açıklamalar
Cenazede buzlar eridi! Ünlü çift barıştı
<p>Eski Milli İstihbaharat Teşkilatı (MİT) Kontrterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür ile Vatan Partisi

Canlı Yayında Kavga! Eymür´den Perinçek´e: Hiram Abas´ı Siz Öldürttünüz

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Su tutmaya başladı! Ülke ekonomisine 2 milyar liralık katkı

Sevgilisini vahşice öldüren canavar hakim karşısındaydı