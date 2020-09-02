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  3. Her gün nasıl yazılır? Her gün mü, Hergün mü?
02 Eylül 2020 Çarşamba 17:18 | Son Güncelleme:

Her gün nasıl yazılır? Her gün mü, Hergün mü?

Her gün nasıl yazılır" Her gün mü, Hergün mü"

Türkçe'de kelimelerin yazılışlarının bitişik mi yoksa ayrı olarak mı kullanıldığı sık sık tekrarlanan hatalar arasında yer alıyor. Her gün kelimesini en doğru halde yazmak ve öğrenmek isteyen kişiler bulunuyor. Her gün kelimesini yazarken hataya düşmemeniz adını doğru kullanımını sizin için derledik.

Türkçe’de zarf olan her gün kelimesi bazen vatandaşlar tarafından yanlış kullanılabiliniyor. Hataya düşmemek ve her gün kelimesini doğru kullanmak isteyen kişiler detaylı araştırma yapıyor. Her gün kelimesin bitişik mi yoksa ayrı mı yazıldığı TDK’nın çevrim içi sözlük sayfasında bulunuyor.

HER GÜN NASIL YAZILIR?

Dilimizde zarf olarak kullanılan her gün, sürekli veye süreklice anlamlarına gelmektedir. TDK kelimenin doğru yazımını “Her gün” olarak belirledi.

Her Gün Cümle İçinde Doğru ve Yanlış Kullanımı

Her gün oynadığımız halı saha maçları beni çok yordu. Doğru

Hergün spora gitmekten ayaklarım ağrıyor. Yanlış

Okula her gün gelmeyen arkadaşım sınıfta kaldı. Doğru

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