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Hepsi vücudundan çıktı.. 1000'in üzerinde!

Hepsi vücudundan çıktı.. 1000'in üzerinde!

Manisa'da karın, mide ağrısı ve şişkinlik şikayetiyle Merkezefendi Devlet Hastanesine başvuran 56 yaşındaki F.B. isimli kadın hastanın safra kesesinden ameliyatla bin 122 taş çıkarıldı.

Hastaneye başvuran F.B. isimli kadının yapılan muayenesi ve çekilen ultrasonun ardından safra kesesinde taşlar olduğu tespit edildi. Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesinde görev yapan Genel Cerrah Op. Dr. İlkay Yüksel başarılı bir ameliyata imza attı. Gerçekleştirilen safra kesesi operasyonunda 622'si büyük, 500'ü milimetrik olmak üzere toplamda bin 122 taş çıkarıldı. Başarılı geçen operasyonun ardından kadın sağlığına kavuştu.

 Yapılan ameliyat sonrası açıklamada bulunan Op. Dr. İlkay Yüksel şunları söyledi:

"Safra kesesi karaciğerin altında yer alan safra depolamaya yarayan bir organdır. İçinde biriken safra taşları zaman içinde hafif bulgular olan şişkinlik karın ağrısı, sarılık, safra kesesi iltihabı, karaciğer yetmezliği, pankreatit safra kesesi kanseri gibi ağır sorunlara yol açabilir. Hastaların şikayetleri olduğu anda genel cerrahi uzmanına görülmesi ilerde oluşabilecek sorunların tespiti ve önlenmesi için önem taşımaktadır."

(İHA)


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