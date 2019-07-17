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  3. Hemşire kızını boğarak öldürmüştü! Cani baba hakkında flaş karar

Hemşire kızını boğarak öldürmüştü! Cani baba hakkında flaş karar

Hemşire kızını boğarak öldürmüştü! Cani baba hakkında flaş karar

Kilis'te, tartıştığı hemşire olan kızı Çiğdem Kurtoğlu'nu (26) boğarak öldüren öğretmen Mehmet Kurtoğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, önceki gece Saraç Mehmet Çavuş Mahallesi'nde meydana geldi. Gaziantep Çocuk Hastanesi'nde hemşire olan Çiğdem Kurtoğlu, hafta sonu tatilinde ailesinin oturduğu Kilis'e gitti. İddiaya göre Çiğdem Kurtoğlu ile babası Mehmet Kurtoğlu arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mehmet Kurtoğlu, kızının boğazını sıkmaya başladı. Bir süre sonra Çiğdem Kurtoğlu'nun hareket etmediğini fark eden yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Çiğdem Kurtoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Mehmet Kurtoğlu ise polisi arayıp, kızını öldürdüğünü söyledi. Mehmet Kurtoğlu, eve gelen polis ekiplerine teslim oldu. Psikolojik tedavi gördüğü öne sürülen Çiğdem Kurtoğlu'nun cenazesi, otopsinin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

BABA TUTUKLANDI

Öğretmen Mehmet Kurtoğlu ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

(DHA)

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