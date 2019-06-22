Hem gülüp hem ağlamak anlamında kullanılan söz hangisidir? 21 Haziran Milyoner Sorusu
Hem gülüp hem ağlamak anlamında kullanılan söz hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster Sorusu Hem gülüp hem ağlamak anlamında kullanılan söz hangisidir? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yine her zaman olduğu gibi izleyenlerine heyecan dolu dakikalar yaşatıyor. Murat Yıldırım sunuculuğunda gerçekleşen yarışma seyircilerine hem bilgi veriyor, hem de keyifli vakit geçirtiyor. Kim Milyoner Olmak İster 21 Haziran Cuma akşamı özel bölümü ile seyirci karşısına çıktı
Hem gülüp hem ağlamak anlamında kullanılan söz hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster Sorusu Hem gülüp hem ağlamak anlamında kullanılan söz hangisidir? ATV ekranlarında yayınlanan, sunuculuğunu Murat Yıldırım’ın yaptığı Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı 21 Haziran Cuma günü sevenleriyle buluştu. Yine heyecan dolu dakikaların yaşandığı programda yarışmacı zorlayan sorular vardı. Birbirinden ilginç ve güzel soruların yaşandığı program internette en çok aranan konular arasında yerini alıyor.
A: Gevrek gevrek gülmek
B: Bıyık altından gülmek
C: Bir göz gülmek
D: İçinden gülmek
Doğru Cevap: Bir göz gülmek