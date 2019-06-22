Hem gülüp hem ağlamak anlamında kullanılan söz hangisidir? 21 Haziran Milyoner Sorusu

Hem gülüp hem ağlamak anlamında kullanılan söz hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster Sorusu Hem gülüp hem ağlamak anlamında kullanılan söz hangisidir? ATV ekranlarında yayınlanan, sunuculuğunu Murat Yıldırım’ın yaptığı Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı 21 Haziran Cuma günü sevenleriyle buluştu. Yine heyecan dolu dakikaların yaşandığı programda yarışmacı zorlayan sorular vardı. Birbirinden ilginç ve güzel soruların yaşandığı program internette en çok aranan konular arasında yerini alıyor.

A: Gevrek gevrek gülmek

B: Bıyık altından gülmek

C: Bir göz gülmek

D: İçinden gülmek

Doğru Cevap: Bir göz gülmek