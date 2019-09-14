Hem Azerbaycan'ın hem Ermenistan'ın hem de İran'ın komşusu olan il hangisidir? Cumartesi akşamlarının sevilen yarışma programı Güven Bana soruları internette aratılıyor. Başarılı gazeteci Müge Anlı’nın sunuculuğunu üstlendiği Güven Bana yarışması hem sorulan sorularla hem de yarışmanın formatıyla dikkat çekiyor. Güvene dayalı programda toplam ödül 1 milyon TL değerinde. Sorulara birlikte cevap veren yarışmacılar büyük ödülün sahibi olmak istiyor. Hem Azerbaycan'ın hem Ermenistan'ın hem de İran'ın komşusu olan il hangisidir?

A: Hakkari

B: Bitlis

C: Mardin

D: Iğdır

Doğru cevap: Iğdır