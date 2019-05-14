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  3. Hazırladığı kahvaltıyı kedilere veren oğlunu darp etti

Hazırladığı kahvaltıyı kedilere veren oğlunu darp etti

Hazırladığı kahvaltıyı kedilere veren oğlunu darp etti

Hazırladığı kahvaltıyı 13 yaşındaki oğlu kedilere verdiği için darp eden baba M.A, daha önce de oğlunun başına silah dayadığı iddia edildi. Küçük çocuğun polisi araması üzerine, baba hakkında 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

13 yaşındaki oğlunu hazırladığı kahvaltıyı kedilere verdiği için darp eden Mehmet A. iddiaya göre başka bir zaman da oğluna kızıp başına silah dayadı. Küçük çocuk kafasına dayanan silahın gerçek olduğunu anlayınca polis imdat hattını arayıp yardım istedi. Mehmet A. hakkında 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Olay İstanbul Sarıyer'de meydana geldi. 37 yaşındaki Mehmet A. eşi ile geçinemedikleri için 5 aydır ayrı yaşayan genç adam, 13 yaşındaki oğlu Atakan A. ile birlikte kalıyordu. Mehmet A. oğluna hazırladığı kahvaltıyı kapının önünde buldu. Durumu oğluna sorduğunda yemeği okulunda bulunan kedilere götüreceğini söyleyince öfkeye dönen baba Atakan A.'ya "Bundan sonra sana yemek yok. Seni öldürürüm" diyerek tepki verdi.

BABASINI POLİSE İHBAR ETTİ

Daha öncede annesi ile birlikte alışverişe çıktığı için babasından şiddet gören küçük çocuk bir keresinde babası tarafından başına silah dayandığını ifade etti. Silahı önce oyuncak sanan küçük çocuk silahın gerçek olduğunu anlayınca polis imdat hattını arayarak kendisine yardım etmelerini istedi.

7 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Polisler tarafından ifadesi alınan küçük çocuk, babasından şiddet gördüğünü ifade ederek şikâyetçi oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mehmet A. hakkında soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma sonunda baba hakkında iddianame düzenlendi. 'Silahla tehdit' ve 'Basit yaralama' suçlarını işlediği gerekçesiyle hakkında dava açılan Mehmet A.'nın 7 yıla kadar hapsi isteniyor. Dava önümüzdeki günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

(Sabah)

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