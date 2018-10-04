Hazine arazisi için canlı canlı cinayet!

Soner KAN

Adana'da hayvan çiftliği kurmak için Hazine’ye ait araziyi devletten kiralayan Ufuk Derinel, bir süre sonra aynı araziyi Ali Ağar ve akrabalarına 3 yıllığına kiraya verdi. Ancak Derinel daha sonra bu kararından vazgeçip, Ağar Ailesi’nden araziden çıkmalarını istedi. Derinel, bununla da kalmayıp bekçi olarak işe aldığı Mehmet Akçan’ı da arsaya gönderip, kapı kilitlerini kırdırtarak değiştirtti. Akçan, olay günü Ağar ve akrabaları çiftlikte olduğu esnada gelip onlara bağırıp çağırmaya başladı. Ağar da; “Bu arsa şu anda bizim. Çek git buradan” diye karşılık verince tartışma büyüdü. Akçan, kilidi kırıp tekrar çiftliğe gireceğini söylemesi üzerine de Ali Ağar, “Senin elini kırarım” diye karşılık verdi. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Mehmet Akçan da kendisine bıçak çeken Ağar’ı, elindeki pompalı tüfekle karnından vurdu. Ağar olay yerinde öldü. Akçan da kaçtı. Ekiplerin yakaladığı Akçan ve onu azmettiren Ufuk Derinel tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Azmettirici Ufuk Derinel kaçtıktan kısa bir süre sonra yakalandı.