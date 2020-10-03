Hayvanları Koruma Günü nedir ne zaman kutlanır? Dünya Hayvanları Koruma Günü sözleri!

Dünya üzerinden her türlü şiddete ve eziyete maruz kalan hayvanların haklarını korumak ve onlara daha iyi bir yaşam sunmak amacıyla Hayvanları Koruma Günü kutlanıyor. Hayvanlar hakları, Türkiye'de de 2004 yılında yasa ile koruma altına alındı. ilk kez İngiltere’de 1822 yılında hayvanları koruma adı altın bir birlik kurulmuştur. Dünya Hayvanları Koruma Günü sözleri ve mesajları...

HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ 2020 NE ZAMAN?

Hayvan dostları ilk kez İngiltere’de 1822 yılında; hayvanları korumak, insanların hayvanlara iyi davranmalarını, daha iyi koşullarda beslenme ve korunmalarını sağlamak amacıyla Hayvanları Koruma Birliği’ni kurdular. Ülkemizde Hayvanları Koruma Derneği 1908 yılında kuruldu. Aynı amaçla dernekler birleşerek Hollanda’nın başkenti Lahey’de Dünya Hayvanları Koruma Federasyonu’nu oluşturdular. 1931 yılında Floransa’da toplanan bu kuruluş dünya üzerinde yok olma tehdidi altında bulunan hayvan türlerine dikkat çekmek üzere 4 Ekim’i Hayvanları Koruma Günü ilan etti.

Bu günün amacı; evrende insanlardan başka canlılar olduğunu anlamak, onların yaşam alanlarına müdahale etmemek, yaşama hakkına saygı duymaktır. Evde beslenen hayvanlara merhametli davranmak, koruyup kollamak, iyi koşullarda beslenmeleri, duyarlı davranılması konusunda farkındalık yaratmaktır.

HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ SÖZLERİ

“Yerdekilere merhamet etmeyene, göktekiler merhamet etmez ” Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun

Çocuklarımızı hayvan sevgisiyle büyütelim ki o sevgi tüm dünyayı güzelleştirsin

Bugün değil her gün onlara sahip çıkalım! 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun.

Bir gün değil her gün sevmek ve korumak yaşama hakkına saygı duymamız lazım. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun.

Canlı hayvana işkence, eziyet edene lanet olsun. -Hz. Muhammed

Onları sevdiğimiz kadar yaşama haklarına da saygı duyuyoruz. Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun

Korumak yetmiyor, sevin. Hayvanları Koruma ve Sevme Günü kutlu olsun.

HAYVAN HAKLARI NELERDİR?

15 Ekim 1978’de Paris UNESCO evinde ilan edilen Hayvan Hakları Evrensel Bildirisine göre genel olarak hayvan hakları şu şekildedir;