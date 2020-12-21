Hayrete düşüren olay! Hırsızlık yaptığı markette satış yaptı, çıkarken bahşiş bıraktı

Antalya’da markete giren bir hırsız, gelen müşteriye hem ekmek sattı hem de kasadaki 700’tlyi alıp, çıkarken 5 TL’de bahşiş bıraktı. Yaşananlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA'da yer alan habere göre, Kepez İlçesi'nde market işleten Çekdar Parıltı’ının iş yerinde 3 gün önce hırsızlık olayı gerçekleşti. Evi ile marketi yan yana olan Parıltı, iş yerini kısa süreliğine annesine emanet etti. Bir süre sonra markete gelen bir kişi anneye,"Çekdar nerede?" diye sorunca anne, eve oğlunu çağırmaya gitti.

O sırada markete gelen bir kadın müşteri ise ürün istedi. Hırsızlık için başında kapişonla markette bekleyen şahıs, kadına istediği ekmekleri sattı ve parayı da cebine attı. Kasayı gözüne kestiren hırsız, iki girişiminin ardından kasadaki 700’TL’yi aldı. Şüpheli şahıs çıkarken 5 TL’yi de bahşiş gibi tezgahın üzerine bıraktı.

Çekdar Parıltı, markete geldiğinde kasanın açık, paraların yerinde olmadığını görünce güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Kapişonlu bir genç tarafından soyulduğunu anlayan Parıltı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Görüntüleri inceleyen polis, şahsı kısa sürede yakaladı.

"BENİM İSMİMİ SÖYLEYEREK İNANDIRMIŞ"

Çekdar Parıltı, olayın geçtiğimiz cuma günü sabah saatlerinde meydana geldiğini söyledi.

Eviyle marketinin yan yana olduğunu dile getiren Parıltı, şunları kaydetti:

“Kısa süreliğine eve gittim, markete de annemi bıraktım. O sırada buraya bir şahıs geliyor ve beni soruyor. Annem de, ‘Eve gitti gelecek şimdi.’ diyor. Şahıs benim ismimi söyleyince annem rahatlıyor ve tanıdığımı düşünüyor. Kasaya gitmez diyor. Hemen arkasından bir kadın müşteri geliyor. Bir şey istemesi üzerine annem eve geliyor. Bu şahıs kadın müşteriye ekmek de satıyor. Ekmek alan kadın daha sonra bizim bahçeye geçiyor.”

"5 TL BAHŞİŞ BIRAKMIŞ"

Markette yalnız kalan şahsın kasaya yöneldiğini anlatan Parıltı, “İki üç kez kasaya bir hamle yapıyor. Kasanın içindeki paraları alıyor. Çıkarken de Allah razı olsun 5 TL bahşiş bırakıyor. Hırsız, müşteriyi de mağdur etmiyor, ekmek bile satıyor. Sattığı ekmeğin parasını da cebine koyuyor. İnsaflı bir hırsız. Teşekkür ediyoruz bu arada ona. Kasadan 700 TL’mizi götürüyor. Görüntüleri izleyince hırsızın rahatlığına şaşırdım. 5 TL de bize bırakmış, bahşişimizi de aldık. Bizi de unutmasın.” ifadelerini kullandı.