Hayat tamircisinden iki köpek, bir kedi ve sincaba protez

Çocukluğundan itibaren hayvanlarla iç içe bir yaşam süren ve yaptığı yürüteçlerle Hayat Tamircisi olarak tanınan Hasan Kızıl’ın hayatındaki dönüm noktası bir aracın motoruna sıkışan yaralı kediyi kurtaramadığı gün oldu. O günün ardından hayvanlar için bir şeyler yapmaya karar verdi ve sahiplendiği felçli kedi için hayvan sevgisi ile yaratıcılığını birleştirerek, kendisini ‘Hayat Tamircisi’ yapacak yolun ilk adımlarını attı. Çok sevdiği kedisini yeniden yürütmek için eski oyuncaklarından bir yürüteç tasarladı. Kızıl, aradan geçen 4 yılda artık malzemeleri değerlendirerek keçi, kartal, sincap, ördek, koyun, kedi ve köpek gibi 400’den fazla hayvana yürüteç üreterek, Türkiye’nin yakından tanıdığı bir isim haline geldi.

79 KENTE PROTEZ GÖNDERDİ

Daha fazla canlının hayatına dokunabilmek için bilgi ve birikimlerini gençlerle paylaşmaya başlayan Hasan Kızıl, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin umut vadeden hikayeleri destekleyen 'BİLGİ Umut Var' projesi kapsamında Mimarlık Fakültesi öğrencileriyle bir araya geldi. Kızıl, santralistanbul Kampüsü’nde 4 saat süren atölyede, öğrencilere artık malzemelerden yürüteç yapmanın püf noktalarını anlattı. Öğrencilerle birlikte iki köpek, bir kedi ve sincap için yürüteç yapan “Hayat Tamircisi”, tanınmaya başladıkça Türkiye’nin yanı sıra yurtdışından da sosyal medya hesapları üzerinden kendisine ulaşan talepleri değerlendirdiğini belirtti. Kızıl, “Türkiye’de Kars ve Bingöl hariç her yere, yurtdışında ise Almanya, Azerbaycan ve Irak’a kedi ve köpek için yürüteçler yolladım” dedi.

HAYVANLARIN ÖMRÜ DE UZUYOR

Maddi kazanç gibi bir motivasyonla hareket etmediğini vurgulayan Kızıl, şunları söyledi:

“Yürümeye başlayan bir canlının gözlerindeki mutluluğu görmek paha biçilemez. Benim için en büyük ödül bu. Yürüteçler ve protezler sayesinde hayvanların ömürleri de uzuyor çünkü yeniden hareket etmeye başlıyorlar. Bazı hayvanlar bir süre sonra desteksiz yürüyor. Bunun fizyolojik olduğu kadar psikolojik etkileri de var. Yeniden yaşama sevinci kazanıyorlar.”

İSTANBUL'DA ATÖLYE HEDEFİ VAR

Hasan Kızıl ve öğrencilerin birlikte ürettikleri yürüteçler Balıkesir, Uşak ve İzmir’deki hayvanlara gönderildi. Kızıl, “Kısa vadede hedefim bir iguanaya protez üretmek. Uzun vadede ise başta İstanbul olmak üzere birçok noktada atölye kurarak daha fazla canlının yaşamına dokunmak" diye konuştu.

DHA