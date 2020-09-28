28 Eylül 2020 Pazartesi 23:58 | Son Güncelleme:
Hayat bebeği öldüren işkence
DHA
İstanbul Sancaktepe'deki bir binanın 3. katında yaşayan 6 kişilik Neccar Ailesi'nin en küçük çocuğu Hayat, solunum şikâyetiyle hastaneye kaldırıldı.
Yaşamını yitiren 1 yaşındaki bebeğin vücudunda çok sayıda darp izi olduğunu fark eden sağlık çalışanları, polise haber verdi. İşkenceye maruz kaldığı tahmin edilen çocuğun Suriyeli anne ve babası gözaltına alındı. Polis, komşuların da ifadesine başvurdu. Kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonucunda ortaya çıkacağı öğrenildi.
İLK VUKUAT DEĞİL
Hayat bebeğin 6 ay önce de darp nedeniyle tedavi gördüğü, sosyal hizmetler ekiplerince gözetim altına alındığı ancak daha sonra ailesine teslim edildiği öne sürüldü.