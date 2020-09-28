  • $7,7947
  • 9,0856
  • 471.473
  • 1121.17
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
28 Eylül 2020 Pazartesi 23:58 | Son Güncelleme:

Hayat bebeği öldüren işkence

Hayat bebeği öldüren işkence
DHA

İstanbul Sancaktepe'deki bir binanın 3. katında yaşayan 6 kişilik Neccar Ailesi'nin en küçük çocuğu Hayat, solunum şikâyetiyle hastaneye kaldırıldı.

Yaşamını yitiren 1 yaşındaki bebeğin vücudunda çok sayıda darp izi olduğunu fark eden sağlık çalışanları, polise haber verdi. İşkenceye maruz kaldığı tahmin edilen çocuğun Suriyeli anne ve babası gözaltına alındı. Polis, komşuların da ifadesine başvurdu. Kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonucunda ortaya çıkacağı öğrenildi. 

İLK VUKUAT DEĞİL

Hayat bebeğin 6 ay önce de darp nedeniyle tedavi gördüğü, sosyal hizmetler ekiplerince gözetim altına alındığı ancak daha sonra ailesine teslim edildiği öne sürüldü.

<p>Peki, ABD işgalci Ermenistan’a karşı tavır alacak mı? ABD Dağlık Karabağ sorununu nasıl gö

ABD basını işgalci Ermenistan'ın saldırılarını nasıl görüyor?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Yalova'da 900 yıllık ekmek mührü bulundu

İstanbul'da kademeli mesai başladı

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.