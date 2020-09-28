Hayat bebeği öldüren işkence

Yaşamını yitiren 1 yaşındaki bebeğin vücudunda çok sayıda darp izi olduğunu fark eden sağlık çalışanları, polise haber verdi. İşkenceye maruz kaldığı tahmin edilen çocuğun Suriyeli anne ve babası gözaltına alındı. Polis, komşuların da ifadesine başvurdu. Kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonucunda ortaya çıkacağı öğrenildi.

İLK VUKUAT DEĞİL



Hayat bebeğin 6 ay önce de darp nedeniyle tedavi gördüğü, sosyal hizmetler ekiplerince gözetim altına alındığı ancak daha sonra ailesine teslim edildiği öne sürüldü.