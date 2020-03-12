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  3. Havlama seslerini duyan çocuklar yardıma koştular... Atık petrol kuyusundan kurtardılar!

Havlama seslerini duyan çocuklar yardıma koştular... Atık petrol kuyusundan kurtardılar!

Havlama seslerini duyan çocuklar yardıma koştular... Atık petrol kuyusundan kurtardılar!

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, atık petrol kuyusuna düşen 2 yavru köpeği çocuklar, kurtardı

Merkez Sur ilçesine bağlı Özekli köyünden geçen petrol boru hattı üzerindeki atık petrol kuyusuna 2 yavru köpek düştü.  Havlama seslerini duyan çocuklar, mahsur kalan köpeklerin yardımına koştu.

Çocuklardan biri kuyuya sarkarak yavru köpekleri çıkardı. Petrol atığında boğulma tehlikesi geçiren köpekler, çocuklar tarafından temizlenip doğal yaşamına bırakıldı.


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