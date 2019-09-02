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  3. Havalimanında bıraktılar... Binlercesi sahiplerini bekliyor

Havalimanında bıraktılar... Binlercesi sahiplerini bekliyor

Havalimanında bıraktılar... Binlercesi sahiplerini bekliyor

Turizmin başkenti Antalya'nın dünyaya açılan kapısı Fraport TAV Antalya Havalimanı'nda, 1 Ocak- 31 Temmuz tarihleri arasında 4 bin 525 kayıp eşya bulundu. Bu eşyalardan 1015'i sahiplerine teslim edildi.

Kum- deniz ve güneş üçlemesinin merkezi, dünyanın en çok turist ağırlayan üçüncü kenti konumundaki Antalya, geçen yıl 13 milyon 642 bin turistle tüm zamanların en yüksek sayısına ulaştı. Bu yıl 16 milyon turist hedeflenen kente, 1 Ocak- 31 Ağustos arasında 193 ülkeden 10 milyon 765 bin 946 turist geldi. Özellikle yaz aylarında hava trafiğinin arttığı kentte, bu yılın 7 aylık bölümünde unutkan yolcular Antalya Havalimanı'nda 4 bin 525 eşya unuttu.
 
5 YIL SAKLANIYOR
 
Buluntu eşyalar havalimanı görevlileri tarafından kayıp eşya bürosunda tek tek kayıt altına alınıyor. Sahipleri tespit edilen eşyalar, dünyanın dört bir yanına kargoyla ulaştırılıyor. Sahibi bulunamayan eşyalar ise türüne ve özelliklerine göre 5 yıla kadar muhafaza ediliyor. Bu süre sonunda alınmayan maddi değeri olan eşyalar ihaleyle satışa sunuluyor, maddi değeri olmayanlar ise imha ediliyor.
 
7 AYDA 4 BİN 525 KAYIP EŞYA KAYDA ALINDI
 
Fraport TAV Antalya Havalimanı Operasyon ve Güvenlik Direktörü Veli Ilgaz Arnaz, bulunan her eşyanın kayıt altına alınarak muhafaza edildiğini söyledi. 1 Ocak- 31 Temmuz tarihleri arasında havalimanı sınırlarında 4 bin 525 kayıp eşya bulunduğunu, bunlardan 1015'inin sahiplerine teslim edildiğini kaydeden Arnaz, yolcuların genelde uçuş telaşından eşyalarını unuttuğunu belirtti.
 
MADDİ DEĞERİ YÜKSEK EŞYALARIN SAHİBİ BİZE ULAŞIYOR
 
Buluntu ve kayıp eşyaların çeşitliliğine değinen Veli Ilgaz Arnaz, "Maddi değeri yüksek olan telefon, dizüstü bilgisayar, fotoğraf makinesi, saat ve takıların sahiplerine geri dönüşümü daha hızlı. Maddi değeri yüksek eşyaların sahipleri bize ulaşmayı seçiyor. Biz de gerekli teyitleri yaptıktan sonra kişinin eşyasını kendisine gönderiyoruz. Ancak maddi değeri düşük eşyalar için çok nadir aranıyoruz. Biz prosedür gereği belirli bir süre bu eşyaları muhafaza ediyoruz, daha sonra imha ediliyor" dedi.
 
19 MİLYON YOLCU, 7 MİLYON VALİZ TAŞINDI
 
Özellikle yaz sezonunda havalimanındaki yolcu trafiğinin yoğunluğuna dikkati çeken Arnaz, 1 Ocak-31 Temmuz tarihleri arasında havalimanının, iç ve dış hatlar olmak üzere 18 milyon 899 bin yolcu tarafından kullanıldığını söyledi. Bu dönemde Antalya Havalimanı'ndan çıkış yapan yolculara ait 6 milyon 961 bin 273 valiz taşıdıklarını vurgulayan Arnaz, "Bir o kadar valiz de giriş yapmış. Bu denli yoğun bir havalimanında kayıp eşya olmama şansı çok zayıf. Ancak kayıp eşya ofisimiz bulunan her eşyayı gerektiğinde ek mesai yaparak tutanakla kayıt altına alarak, sahiplerine ulaştırmaya çalışıyor" dedi.
 
Valiz, bebek arabası, puset, şapka, mayo, cep telefonu, tablet, dizüstü bilgisayar, gözlük, saat, giysi gibi buluntu eşyalar olduğunu aktaran Arnaz, yolcuların kayıp eyşa için mutlaka kendilerine ulaşmasını istedi.
"Bir kaç gün öncesinden bildiri dağıttılar"

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