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Havalar ısındı, ziyaretçi akınına uğradı

Havalar ısındı, ziyaretçi akınına uğradı

Van'daki Muradiye Şelalesi'ne, havanın ısınmasıyla yerli- yabancı ziyaretçi akını oldu. Yakın kentlerden ziyarete gelenler, bölgeyi çok beğendiğini söyledi.

Van'da güzel havanın keyfini çıkarmak isteyenler, Muradiye Şelalesi'ne akın etti. Yerli- yabancı ziyaretçiler, şelalede serinlerken, yakın kentlerden ziyarete gelenler ise bölgeyi çok beğendiğini söyledi. Kayseri'den geldiğini belirten Hakkı Özşahin, bölgeyi ilk kez gördüğünü dile getirerek, "Bu kadar güzel olduğunu tahmin edemezdim. Bu güzelliği görünce çok mutlu oldum. Van'da görev yapan kızım, damadım var. Biz de ziyarete geldik ve iyi ki gelmişiz. Çok beğendik" dedi. 

DHA

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