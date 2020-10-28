Mevlid Kandili gecesinde okunacak dualar ve yapılacak ibadetler arasında Hatm-i Enbiya yer alıyor. Hatm-i Enbiya nedir? Mevlid Kandili gecesi Hatm-i Enbiya nasıl yapılır? gibi soruların yanıtları tüm müslümanlar tarafından araştırılıyor. Hatm-i Enbiyâ, mübarek gün ve gecelerde, evliyâullah ve tasavvuf ehli tarafından yapılmış ve tavsiye edilmiştir.

HATM-İ ENBİYA NEDİR?

Hatm-i Enbiyâ, mübarek gün ve gecelerde, evliyâullah ve tasavvuf ehli tarafından yapılmış ve tavsiye edilmiştir. Hz. Adem, Hz. Eyyûb ve Hz. Yûnus peygamberlerin (Aleyhimüsselam) okudukları ve Kur’an'da geçen dualardır.

HATM-İ ENBİYA NASIL YAPILIR?

Önce Eûzü Besmele ile bir "Fatiha" ve üç “İhlas” okunur. Sevabı, başta Peygamberimiz (s.a.v) olmak üzere bütün peygamberlerin ve evliyanın ve meşâyih-i kiramın, din büyüklerinin, bu aziz dine hizmet edenlerin ruhlarına bağışlanır.

Sonra:

Önce Eûzü Besmele ile bir "Fatiha" ve üç “İhlas” okunur. Sevabı, başta Peygamberimiz (s.a.v) olmak üzere bütün peygamberlerin ve evliyanın ve meşâyih-i kiramın, din büyüklerinin, bu aziz dine hizmet edenlerin ruhlarına bağışlanır.

1. 100 defa Salevât-ı Şerife Getirilir.

“Allâhümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed”

2. 500 defa Hz. Âdem Aleyhisselâm’ın şu duası okunur:

“Rabbenâ Zalemna enfüsenâ ve inlem tağfirlenâ ve terhamnâ lenekûnenne minelhâsirîn”.

3. 100 defa yine Salevat-ı Şerife getirilir.

4. 500 defa Hz.Eyyûb Aleyhisselâm’ın şu duası okunur.

“Rabbi inni messeniyaddurru ve ente erhamürrahimîn”

5. Tekrar 100 defa Salevat-ı Şerife getirilir.

6. 500 defa Hz. Yunus (Aleyhisselamın) şu duası okunur.

“Lâ İlâhe illâ ente Sübhâneke inni küntü minezzalimîn.

7. Tekrar 100 defa Salevat-ı Şerife getirilir.

8. 500 defa “Lâ havle ve lâ kuvete illâ billâhil’Aliyyil’Azîm.”

9. Tekrar 100 defa Salevat-ı Şerife getirilir.

Görüldüğü gibi, Hatm-i Enbiyâ'da 500'er defa olmak üzere 4 duâ okunmaktadır. Bu duâların birincisi Hz. Âdem (a.s.)'in, ikincisi Hz. Eyyüb (a.s.)'ün, üçüncüsü Hz. Yunus (a.s.)'un, dördüncüsü ise bizim peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafâ (s.a.v.)'nın duâsıdır.

Bu tertibi bitirince Cenab-ı Hakk’a duâ ve niyazda bulunulur.