Hatime başlarken edilen dua nedir? Hatime nasıl başlanır? İşte yanıtı

Hatime nasıl başlanır? sorusunun yanıtı Ramazan ayının başlaması ile de yoğun olarak araştırılıyor. Mübarek Ramazan ayında hatim indirmek isteyen milyonlarca vatandaş hatime başlarken hangi duaların edilmesi gerektiğini merak ediyor. Kuran-ı Kerim okumaya başlamak için dua edilmesi elbette güzeldir. Hadislerde, Fıkıh kitaplarında Kuran'a başlama duası olarak bir dua olmasa da büyük dua kitabı olan Mecmûatu'l-Ahzab'ta böyle bir dua bulunmaktadır.

HATİME BAŞLARKEN EDİLEN DUA NEDİR?

Kuran okumaya başlarken yine Kuran-ı Kerim ayetlerinden olan aşağıdaki ayet okunabilmektedir.

"Rabbimiz! Senin indirdiğine iman ettik ve Peygamber'e uyduk. Artık bizi (hakikate) şahitlik edenlerle beraber yaz." (Al-i İmran Suresi, 53. ayet)

OKUNUŞU

"Allahümme bil hakkı enzeltehü ve bil hakkı nezel. Allahümme azzim ragbetî fîhi vec’alhu nûran libasarî. Ve şifâen lisadrî. Allahümme zeyyin bihî lisânî ve cemmil bihî vechî ve kavvî bihî cesedî. Verzuknî tilâvetehu ala tâatike ânâel leyli ve etrafen nehâr. Vehşurnî mean nebiyyi Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve selleme ve âlihil ahyâr."

ANLAMI

"Allah'ım, inzal ve nazil kıldığın Kur'an hakkı için, Allah’ım! Kur'an'a karşı rağbetimi arttır, gözlerime Kur'an'ı ışık yap, göğsüme Kur'an'ı şifa yap. Allah'ım, Kur'an'la dilimi zinetlendir, yüzümü güzelleştir ve vücudumu da Kur'an'la kuvvetleştir. Okumasını emrin üzerine rızıklandır, gece ve gündüz Kur'an okumamı nasip et ve beni Resulü Ekrem ile ve O'nun en seçkin âl ve ashabıyla birleştir."

Yukarıda dua okunabilir ama şunu bilmek gerekir. Bazı yerlerde "bu duayı okuyup Kur’an okumaya başlarsanız Kuran'ın her harfi için 50 bin sevap verilir", "Peygamber Efendimiz (sav)'in tavsiye ettiği dua budur" gibi ifadeler geçmektedir. Bunların hadis kaynaklarında veya başka bir dini kaynakta yeri yoktur. Okunabilir mi tabi ki okunabilir, bunda bir sakınca yoktur. Zaten Duanın anlamına baktığınıza çok güzel bir dua olduğunu görüyoruz. Sadece bu duayı yani "Kuran'a başlama duası"nı kaynaklarda bir hadis olarak göstermemek ve öyle değerlendirmemek gerekir.

Kur'an okumadan önce Eûzü-Besmele çekmek müstehaptır. (Müstehap; sevilen, yapılması uygun olan, işlenmesi teşvik edilen demektir.) Ayrıca Kur'an okuması bitince "Sadakallahul azim" denir. Bunun anlamı "en doğrusunu Allah bilir" demektir.