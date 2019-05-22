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Hatay'da uyuşturucu operasyonu

Hatay'da uyuşturucu operasyonu

Hatay'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şahıstan biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Antakya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından merkez ilçe Antakya’nın Ovakent Mahallesi’ndeki şüpheli adreslere düzenlenen operasyonda 50 gram amfetamin maddesi ile 50 gram eroin ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan A.A. ve S.D. adliyeye sevk edildi. 

Adliyede sorguları tamamlanan şahıslardan A.A. tutuklanırken, S.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
  (İHA)

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