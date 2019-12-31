Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9502
  • 6,6823
  • 290.846
  • 114847
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Hatay'da PKK'nın bombacısı yakalandı

Hatay'da PKK'nın bombacısı yakalandı

Hatay'da PKK'nın bombacısı yakalandı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde PKK'nın bombacısı yakalandı.

Hatay'ın Suriye sınırında bulunan ilçelerinden Altınözü'nde, ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığına yönelik olarak yapılan operasyon faaliyetleri kapsamında yakalanan iki kişiden birinin PKK'nın bombacısı olduğu ortaya çıktı.

Altınözü İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmede, göçmen kaçakçılığına yönelik olarak yapılan operasyon faaliyetleri kapsamında Altınözü’nde yakalanan Suriye uyruklu 2 düzensiz göçmenin parmak izi tespiti sonucunda A.K.A.’nın İzmir Sulh Ceza Hakimliğinde 'silahlı terör örgütüne üye olma, korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda patlayıcı madde kullanma, tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme' suçlarından yakalama emrinin olduğunun tespit edildiği belirtildi.

PKK bombacısı A.K.A. için İzmir Terör Şube ile irtibata geçen Altınözü İlçe Emniyet Müdürlüğü şahsın teslimi için gerekli işlemlerin başlatıldığını bildirdi.


Aşkın ilk pozu!
Erdal Beşikçioğlu'ndan iddialara yanıt!
Meltem Miraloğlu'ndan şaşkınlık yaratan paylaşım
Yılbaşı için rota Amsterdam
Ferhat ile Şirin dizisinden kötü haber geldi!
<p>Şişli´de şiddetli fırtına nedeniyle yola ağaç devrildi. Ağacın yoldan geçen insanların ve park ha

Şişli´de Ağaç, Yolda Yürüyen Vatandaşların Üzerine Devrildi

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Avustralya'da yangından kaçan 4 bin kişi sahile sığındı