Hatay'da iki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü 3 yaralı

Alınan bilgiye göre, kırsaldaki Karaali Mahallesi'nde iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi tüfekle ateş açılan 6 kişiden biri olay yerinde, ikisi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Yaralı 3 kişi ise hastanelerde tedavi altına alındı. Mahallede geniş güvenlik önlemleri alan jandarma firari şüphelileri arıyor.

AA