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  3. Hatay'da iki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü 3 yaralı

Hatay'da iki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü 3 yaralı

Hatay'da iki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü 3 yaralı

Hatay'ın Antakya ilçesinde tüfekle vurulan 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kırsaldaki Karaali Mahallesi'nde iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi tüfekle ateş açılan 6 kişiden biri olay yerinde, ikisi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Yaralı 3 kişi ise hastanelerde tedavi altına alındı. Mahallede geniş güvenlik önlemleri alan jandarma firari şüphelileri arıyor.

AA

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