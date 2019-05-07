Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,1596
  • 6,8934
  • 254.162
  • 91.482
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Hatay'da feci kaza: Park halindeki arazöze çarptı

Hatay'da feci kaza: Park halindeki arazöze çarptı

Hatay'da feci kaza: Park halindeki arazöze çarptı

Hatay'ın Hassa ilçesinde bir otomobil park halindeki arazöze çarptı. Kazada araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Küreci Mahallesi’nde meydana gelen kazada, Veysel Kızıltaş yönetimindeki 19 SK 674 plakalı otomobil, Antakya Orman İşletme Müdürlüğüne ait park halindeki 31 FV 177 plakalı arazöze çarptı. Kazada, yan koltukta oturan İbrahim Kızıltaş olay yerinde hayatını kaybetti. 

Ağır yaralı olarak Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırılan Veysel Kızıltaş ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Hakan Meriçliler: Şu sıralar dinleniyorum
Romantik Megastar... Takipçileri ile paylaştı
Karan bebek kırkı çıkmadan milyoner oldu
Rafet El Roman'ı önce suçladı sonra kıyamadı...
Şeyma Subaşı: Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum

Derbi Sonrası Yaşanan Sıcak Gelişmeler

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

İncir çekirdeğine İhlas suresini yazdı

Görenleri hayrete düşüren devasa şeyler!