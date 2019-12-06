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  3. Hatay'da 8 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Hatay'da 8 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Hatay'da 8 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde düzenlenen operasyonda 8 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Yayladağı İlçe Emniyet Amirliği Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, aldıkları istihbarat doğrultusunda, Çamaltı Mahallesi, Hoplar mevkisindeki ormanlık arazide operasyon düzenledi. Operasyonda Suriye’den kaçak yollarla Türkiye’ye getirildiği düşünülen çuvallara istiflenmiş 8 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili yabancı uyruklu M.F., N.H. ve M.K. adlı şüpheliler yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden M.F. ve N.H. adli kontrol şartıyla olmak üzere 3’ü de serbest bırakıldı.


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