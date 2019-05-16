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  3. Hatay'da 13 düzensiz göçmen yakalandı

Hatay'da 13 düzensiz göçmen yakalandı

Hatay'da 13 düzensiz göçmen yakalandı

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçtikleri tespit edilen 13 düzensiz göçmen yakalanırken araç sürücüsü olduğu tespit edilen bir şüpheli tutuklandı.

İlçe jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Yayıkdamlar Mahallesi kırsalında şüpheli bir aracı durdurdu. Sınırı yasa dışı yollardan geçtikleri belirlenen 13 Suriye uyruklu jandarmaya teslim edildi. Araç sürücüsü olduğu tespit edilen Mehmet T. (24) göçmen kaçakçılığı yaptığı şüphesiyle gözaltına aldı. Yakalanan düzensiz göçmenlerin yapılan inceleme sonunda Suriye uyruklu oldukları ve deniz yoluyla sınırı geçerek Türkiye’ye giriş yaptıkları tespit edildi. Suriyelilerin işlemlerinin ardından sınır dışı edilecekleri öğrenilirken, gözaltına alınan araç sürücüsü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AA

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