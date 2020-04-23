Hatay sahur ve imsak vakti imsakiyesi 2020! Hatay iftar ve sahur vakti saati kaç? Diyanet yayınladı!

Hatay imsak ve sahur vakti saati müminler tarafından merak edilmeye başladı. Hatay sahur ve iftar vakti oruç tutmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Mübarek Ramazan ayı Müslüman alemi tarafından coşkuyla karşılanıyor. Nefsimizi ve bedenimizi terbiye ettiğimiz mübarek Ramazan ayında iftar sofralarında sevdiklerimiz ile birlikte oluruz. 2020 Hatay iftar ve sahur vakti saat kaçta? sorusunun cevabına ve Hatay imsakiyesine haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.



HATAY SAHUR VE İMSAK VAKTİ SAAT KAÇTA?

Ramazan ayının ilk günü olan 24 Nisan Cuma günü Hatay sahur vakti 04:17 olarak açıklandı.

2020 HATAY İFTAR VAKTİ SAATİ VE AKŞAM EZANI KAÇTA?

Hatay iftar vakti saati Diyanet tarafından yayınlanan imsakiyeye göre 19:24 olarak açıklandı.

2020 HATAY İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN!

RAMAZAN VE ORUCUN FAZİLETİ

Ramazan ayının faziletli olmasının belli başlı sebepleri şunlardır:

-Hidâyet rehberimiz Kur’ân-ı Kerim, bu ayda indirilmeye başlamıştır. (Bakara 2/185)

-Cenâb-ı Hakk’ın, “bin aydan daha hayırlı” olduğunu haber verdiği Kadir Gecesi bu aydadır.

-En mühim sebep de Yüce Rabbimizin kullarına lûtufta bulunarak, senenin bir ayını kazanç mevsimi hâline getirmesidir. Kendilerine bahşedilen bu fırsatı değerlendiren mü’minler, Kitap ve Sünnet-i Seniyye’yi bir ay boyunca hayatlarına yansıtır, böylece büyük ecirler kazanmış ve günahları da affedilmiş olarak bayram sabahına çıkarlar.

Ramazan ayı, bütün mevsimleri dolaştığından, Müslümanların, her tür şartlar altında Allah’a ihlâs ve teslîmiyetle ibadet ettiklerini göstermektedir.

Bu kadar faziletli bir ayda sevap kazanıp cennete girmek, Cehennemden uzaklaşarak şeytana gâlip gelmek, şüphesiz daha kolaydır. Şeytanın en büyük yardımcısı olan nefis, oruçla terbiye edildiğinden, insan Ramazan’da günahlardan uzaklaşma hususunda zorluk çekmez. O hâlde Müslümanlar, Ramazan fırsatını iyi değerlendirmeli, oruçları hakkıyla tutmaya, Kur’ân-ı Kerim, zikir ve bilhassa gece ibadetleriyle meşgul olmaya, bol bol hayır ve infakta bulunmaya gayret etmelidir.

2020 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

1000 aydan daha hayırlı olan, dünya üzerinde 1.5 milyarın üzerinde Müslüman için çok özel ve yeri doldurulamaz bir anlamı olan 11 ayın sultanı olan Ramazan ayının bayram 2020 yılı 24 Mayıs pazar günü başlıyor.

23 Mayıs cumartesi Ramazan Bayramı Arifesi

24 Mayıs pazar Ramazan Bayramı 1.gün

25 Mayıs pazartesi Ramazan Bayramı 2.gün

26 Mayıs salı Ramazan Bayramı 3.gün

Saat 21:00'da balkondayız

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