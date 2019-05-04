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  3. Hatalar zinciri trafiği kazayı beraberinde getirdi

Hatalar zinciri trafiği kazayı beraberinde getirdi

Hatalar zinciri trafiği kazayı beraberinde getirdi

Küçükçekmece Yarımburgaz Caddesi’nde minibüsü sağından geçmeye çalışan bir otomobil sürücüsü, park halindeki başka bir araca çarparak takla attı. Otomobil sürücüsü kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu.

Kaza 11.30’da Küçükçekmece Yarımburgaz Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre 34 BFU 088 plakalı araç sürücüsü Ünal Kemaloğlu, önünde seyreden yolcu dolu minibüsü sağ şeritten geçmek istedi. Bu sırada sağ tarafta park halindeki 34 DR 9943 plakalı otomobile çarpan araç, takla attı. Kaza sırasında takla atan otomobil 34 M 3661 plakalı Münür Sevinçoğlu idaresindeki yolcu dolu minibüse de çarptı. Birbirini izleyen hatalar sonucu oluşan kazada yaralanan olmadı. Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten devam etti.

Kazadan burnu bile kanamadan kurtulan takla atan aracın sürücüsü Ünal Kemaloğlu, yolun sağ tarafının park etmeye yasak olduğunu belirterek, “Yolun iki şeridi doluydu ben de minibüsün sağından yavaşça geçeyim dedim. Biliyorsunuz minibüs zaten yavaş yavaş gidiyor. Sağdan geçerken önüme bu araba çıktı. Duramadım, kurtarmak için mecburen vurdum araba takla attı. Normalde park etmek yasak, sahibi de hala gelmedi. Çok şükür bir şeyim yok, iyiyim şu an” dedi.

İçindeki yolcularla birlikte kazaya karışan minibüs şoförü Münür Sevinçoğlu da Ünal Kemaloğlu’nun aracı hızlı kullandığını ifade etti. Kazayı anlatan Sevinçoğlu, “Normal güzergahımızdan gelirken arkadaş minibüsü sağdan geçmeye çalıştı. Sağdan geçmeye çalışırken sağ taraftaki park halinde aracı görmedi. Göremeyince o aracın arka tekerine vurdu. Sonra minibüsün sağ arka çamurluğuna vurdu. Minibüste yolcu doluydu başka arabaya aktardı. Yolcularda herhangi bir sıkıntı yok” diye konuştu.

Kazaya karışan araçlar olay yerine gelen çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı.

(İHA) 

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