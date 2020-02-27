‘Hata yapmışsam tecavüz etmeleri mi gerekirdi?'

Ankara’da geçen yıl hayvan hastanesinde veteriner Ç.B.’ye (23) tecavüz etmekle suçlanan tutuksuz sanıklar Prof. Dr. Hasan Bilgili ve yardımcısı Serkan Durmaz ile delilleri yok ettiği öne sürülen jinekolog Hüseyin Şenyurt hakim karşısına çıktı.

İLK VUKUATI DEĞİLMİŞ!



Tanık olarak dinlenen Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Tamay Başağaç, “Bilgili ile ilgili 9 yılda cinsel tacize uğradığını söyleyen birçok öğrenci geldi. Şikayetleri resmiyete dökemedik; çünkü korkuyorlardı” dedi. Klinik çalışanları ise Ç.B.’nin hatalarına şahit olduklarını ileri sürdü. Mağdur Ç.B., “Mesleki hata yapmışsam bile bu tecavüz etmelerini mi gerektirir? Bu olayı basitleştirmeye ve çarpıtmaya çalışıyorlar” diyerek ağladı. Tutuklama taleplerini reddeden mahkeme, duruşmayı 10 Haziran’a erteledi.