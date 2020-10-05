  • $7,7657
  • 9,1554
  • 477.274
  • 1160.71
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Yaşam
  • Hastaneye dava! Bademcik ameliyatında şahdamarını yırttılar
05 Ekim 2020 Pazartesi 22:54 | Son Güncelleme:

Hastaneye dava! Bademcik ameliyatında şahdamarını yırttılar

Hastaneye dava! Bademcik ameliyatında şahdamarını yırttılar
DHA

İstanbul'da 19 Eylül'de Şişli'deki özel hastanede bademcik ve geniz eti ameliyatı olan Kaan Akçay (8), kan kusmaya başladı.

Kaan Akçay (8), bademcik ve geniz eti ameliyatı oldu, kan kusmaya başladı. Aynı gün yeniden ameliyata alınan çocuk, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Burada iki tüp kan takılan Kaan, 21 Eylül’de yine özel hastanede bıçak altına yattı. Baba Fatih Akçay, süreci şöyle anlattı: “Okmeydanı’ndaki doktor kanamanın bademcik kaynaklı olmadığını belirtti. Şahdamarının ameliyatta zedelendiği söylendi. Oğlumu en son 28 Eylül’de ameliyata aldılar. Anestezi öncesi kanaması oldu. 45 dakikalık kalp masajıyla hayata döndü ancak beyin ölümü gerçekleşmiş.” 

‘BEYİN ÖLÜMÜNÜ BİZDEN GİZLEDİLER’

Özel hastanenin beyin ölümü gerçekleşen çocuğu bir hafta boyunca yaşıyormuş gibi gösterip kendilerini oyaladığını öne süren acılı aile, şikâyetçi oldu. 2 Ekim’de çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybeden çocuk toprağa verildi.

<p>Editör-Kurgu: Ezgi Aşık/<a href='mailto: ezgi.asik@turkmedya.com.tr'> ezgi.asik@turkmedya.com.tr<

Küresel denklemde Rusya nerede duruyor?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Van Gölü semaları yıldırımlarla aydınlandı

İşgalci Ermenistan askerleri silahlarını ve araçlarını bırakıp kaçmaya başladı

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.