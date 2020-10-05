Hastaneye dava! Bademcik ameliyatında şahdamarını yırttılar

Kaan Akçay (8), bademcik ve geniz eti ameliyatı oldu, kan kusmaya başladı. Aynı gün yeniden ameliyata alınan çocuk, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Burada iki tüp kan takılan Kaan, 21 Eylül’de yine özel hastanede bıçak altına yattı. Baba Fatih Akçay, süreci şöyle anlattı: “Okmeydanı’ndaki doktor kanamanın bademcik kaynaklı olmadığını belirtti. Şahdamarının ameliyatta zedelendiği söylendi. Oğlumu en son 28 Eylül’de ameliyata aldılar. Anestezi öncesi kanaması oldu. 45 dakikalık kalp masajıyla hayata döndü ancak beyin ölümü gerçekleşmiş.”

‘BEYİN ÖLÜMÜNÜ BİZDEN GİZLEDİLER’



Özel hastanenin beyin ölümü gerçekleşen çocuğu bir hafta boyunca yaşıyormuş gibi gösterip kendilerini oyaladığını öne süren acılı aile, şikâyetçi oldu. 2 Ekim’de çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybeden çocuk toprağa verildi.