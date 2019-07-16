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  3. Hastanede hareketli dakikalar! Ehliyet için intihar edecekti

Hastanede hareketli dakikalar! Ehliyet için intihar edecekti

Hastanede hareketli dakikalar! Ehliyet için intihar edecekti

Denizli´de alkollü araç kullanırken polise yakalandığı için ehliyetine el konulan 40 yaşındaki Oktay B. hastaneye girip, 4'üncü kat penceresinden sarkarak intihar girişiminde bulundu. Valinin yanına gelip ehliyetinin geri verilmesini isteyen Oktay B. bir süre sonra ikna edilerek indirildi.

Olay, saat 22.00 sıralarında Merkezefendi ilçesindeki Denizli Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Hastaneye ziyaretçi gibi giren Oktay B. dördüncü kata çıkarak kendini pencerenin dışına çıkardı. Hastane binasında intihar edeceğini söyleyen Oktay B.´yi görenler polisi ve itfaiyeyi aradı. Alkollü olduğu öğrenilen Oktay B.´yi intihar girişiminde vazgeçirmek için polis ekipleri ikna çabalarına başladı. İkna çabaları sırasında çay ve sigara isteyen Oktay B.´nin istekleri yerine getirildi. Olay yerine Denizli Valisi Hasan Karahan´ın gelmesini isteyen Oktay B., alkollü araç kullanırken polise yakalandığını ve ehliyetine el konulduğunu belirterek geri verilmesini istedi. Bir süre sonra ikna edilen Oktay B., hastane binasından indirildikten sonra sağlık kontrolünden geçirildi. Oktay B., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

(DHA)

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