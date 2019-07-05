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Hastanede çocukları kim karıştırdı?

Hastanede çocukları kim karıştırdı"

İstanbul’da 4 yıl önce Trabzon ve Adıyamanlı ailelerin bebeklerinin karıştığı Özel Asya Hastanesi hakkındaki soruşturma, kusur oran tespiti yüzünden tamamlanamadı.

Neslihan KESKİN

Savcılık, taksirle işlenen suç olduğu için hastane yönetimi, doktor ve hemşirelerin kusur oran tespitini yaptıracak yetkili kurum bulamadı. Adlı Tıp Kurumu da “Yetki alanımızda değil” dedi. Skandal olay Selma Kılıç’ın eşine boşanma davası açmasıyla ortaya çıkmıştı. Sarışın olan Yusuf Kılıç, oğlu Cihangir’in esmer olmasından şüphelenince DNA testi yaptırmış, aynı odada kalan Demirler çiftinin oğlu Eymen’in babası olduğu ortaya çıkmıştı. Mahkeme kararıyla çocuklar geçen yıl gerçek ailelerine verildi. Eşinden boşanan Trabzonlu anne, Eymen ve Cihangir’i ayırmamak için Adıyamanlı ailenin yanına taşındı. 

Savcılık yanıt arıyor

Aynı hastanede dünyaya gelen Eymen ve Cihangir, 3 yıl sonra mahkeme kararıyla gerçek ailelerine teslim edilmişti. 

 

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