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  3. Hastane önünde beklerken silahlı saldırıya uğradı

Hastane önünde beklerken silahlı saldırıya uğradı

Hastane önünde beklerken silahlı saldırıya uğradı

Samsun’da hastane önünde bekleyen bir kişi kimliği belirsiz şahıs veya şahıslarca silahla yaralandı.

Olay, İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde özel bir hastanenin girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hastanenin acil giriş kısmında bekleyen Anıl C. (26), henüz belirlenemeyen bir sebeple silahlı saldırıya uğradı. Sol ayak bileğinden yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı. Saldırıyı gerçekleştiren şahıs veya şahıslar ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ise saldırının olduğu alanda incelemelerde bulundu.

Yaralı şahsın durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.  

İHA

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