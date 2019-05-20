Hastane bahçesindeki yılan korkuttu
Denizli'de, Tavas Devlet Hastanesi'nin bahçesinde yılan olduğunu görenler, kısa süreli panik yaşadı.
İtfaiye görevlilerince yakalanan yılan, doğaya salındı. Tavas Devlet Hastanesi'nin bahçesinde, dün saat 17.00 sıralarında yılan görenler, itfaiyeyi arayarak, yardım istedi. İhbarla gelen itfaiye görevlileri, yılanı yakalamak için çalışma başlattı. Boyu 1 metreden uzun olan yılan, kullanılan özel ekipmanla yakalandı. Yılanı fileye koyan itfaiyeciler, dağlık alana götürerek, doğaya saldı.
(DHA)