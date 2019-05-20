Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0139
  • 6,7188
  • 247.048
  • 86.787
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Hastane bahçesindeki yılan korkuttu

Hastane bahçesindeki yılan korkuttu

Hastane bahçesindeki yılan korkuttu

Denizli'de, Tavas Devlet Hastanesi'nin bahçesinde yılan olduğunu görenler, kısa süreli panik yaşadı.

İtfaiye görevlilerince yakalanan yılan, doğaya salındı. Tavas Devlet Hastanesi'nin bahçesinde, dün saat 17.00 sıralarında yılan görenler, itfaiyeyi arayarak, yardım istedi. İhbarla gelen itfaiye görevlileri, yılanı yakalamak için çalışma başlattı. Boyu 1 metreden uzun olan yılan, kullanılan özel ekipmanla yakalandı. Yılanı fileye koyan itfaiyeciler, dağlık alana götürerek, doğaya saldı.

(DHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Scarlett Johansson nişanlandı
Müslüm Gürses'ten sonra Bülent Ersoy... 'Teklifi reddettim'
Beren Saat'ten 'Kafamız rahat' paylaşımı
'Daha kötüsü de olabilirdi'
Banu Alkan, Burcu Esmersoy ile aralarında geçen o diyaloğu anlattı! 'Sen kimsin?'
Galatasaray, Süper Lig´in 33. haftasında Medipol Başakşehir´i 2-1 yenerek şampiyonluğunu ilan etti.

Cimbom Attı, GS TV Spikerleri Çıldırdı!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Minik Nurcan gözyaşları içinde toprağa verildi

Lazer silahına hava savunma görevi