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Hasta taşıyan ambulans takla attı: 4 yaralı

Hasta taşıyan ambulans takla attı: 4 yaralı

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan ambulans takla attı. Hasta taşıyan ambulansta 1'i bebek 4 kişi yaralandı.

 Kaza, öğle saatlerinde Akdağmadeni Şahnaderesi Köyü yakınlarında meydana geldi. Reşat Özdemir (42) yönetimindeki ambulans, Yozgat Bozok Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden, yeni doğan Özbekistan uyruklu Fernaz İmami'yi alıp, Sivas'a götürmek için yola çıktı. Ancak, kayganlaşan yolda sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetti ve kontrolden çıkan ambulans takla attı. Kazada, ambulansta bulunan Hamza Begen, Zeynep Çiğsal, Neslihan Akgül ile Sivas'a sevk edilen Fernaz İmami yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile Akdağmadeni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikeleri bulunmayan yaralılardan Fernaz İmami, tedavisinin ardından Sivas'a sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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