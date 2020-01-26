Hasta kurtarmaya giden ambulans kara saplandı

Beytüşşebap ilçesine bağlı Başaran Köyü'nde rahatsızlanan 68 yaşındaki Rihan Gökçe isimli vatandaş için çağrılan 112 Acil Servis ambulansı aşırı yağış nedeniyle kara saplandı. Ambulansta bulunan sağlık çalışanları ve şoför karda mahsur kalınca yürüyerek hastanın evine ulaştı. Evde yapılan ilk müdahalenin ardından hasta, taşınarak ambulansın bulunduğu yere getirildi. Ambulans, köylülerin de yardımı ile kara saplandığı yerden çıkarıldı.

Ferdi Ermağan, ambulansı devrilmemesi için halatlarla bağladıklarını söyledi. Ermağan, "Köyümüzde hasta olan bir teyzemizin imdadına yetişen ekipler kar yağışının etkili olduğu köyümüzde zincirli olmasına rağmen çıkamadı ve geri geldi, kara saplandı. Köylüler olarak bu sefer biz ambulansın devrilmemesi için halatlar getirip, kepçe yardımıyla ambulansı çıkardık" dedi.

Ambulansla Beytüşşebap Devlet Hastanesine kaldırılan Rihan Gökçe'nin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.