Haşhaşlı bükme nasıl yapılır? MasterChef Haşhaşlı bükme tarifi!

MasterChef Türkiye hem mutfak severlerin hem de ekran başındakilerin ilgisini çekecek lezzetli tariflerle izleyicileri etkilemeye devam ediyor. MasterChef Haşhaşlı bükme tarifi de yarışmanın son bölümünde pişirilen lezzetler arasında yer alıyor. Haberimiz içerisinden Haşhaşlı bükme yapılışı ve püf noktalarına ulaşabilirsiniz.



HAŞHAŞLI BÜKME TARİFİ MALZEMELERİ

1 küçük paket kuru maya 1 yemek kaşığı dolusu toz şeker yarım su bardağı sıvı yağ yarım su bardağı süt 1,5 su bardağı ılık su 5 su bardağı beyaz un 1 tatlı kaşığı dolusu tuz

İç harç için:

1 su bardağı haşhaş ezmesi 1 çay bardağı ceviz içi 1 çay bardağı sıvı yağ üstü için 1 adet yumurta sarısı

HAŞHAŞLI BÜKME TARİFİ NASIL YAPILIR?

Haşhaşlı bükme yapılışı için; önce süt, ılık su, sıvı yağ ve şekeri derin bir kapa koyun. İçine mayayı ve 1 su bardağı unu boşaltın ve karıştırın. Üzerini kapatın 10 dakika bekletin.

Ön mayalamaya başlayan hamurun içine unu ve tuzu ekleyip yoğurmaya başlayın. Unu azar azar ilave edin. Yumuşak ele yapışmayan bir hamur elde edin. Üstünü kapatın mayalamaya bırakın.

Mayalanan hamurdan bezelere ayırın.

Yağ ve haşhaş ezmesini karıştırarak açın.

Her bir bezeyi pasta tabağı büyüklüğünde açın. Üstüne haşhaş ezmesi sürün, ceviz parçaları serpin ve üstüne diğer açtığınız bezeyi koyun, yine haşhaş ezmesi sürün. Üst üste 10 beze koyun.

Üst üste olan hamurların üzerine un serpip merdaneyle çok ince olmayacak şekilde açın. Videomuzda ya da fotoğraflarda inceliğini görebilirsiniz. 2 parmak kalınlığında şeritler kesin. Ve her bir şeriti alıp ikiye katlayıp döndürün. Tepsiyi yağlayın ve sıralı şekilde yanyana dizin.

Üzerine yumurta sarısı sürüp soğuk fırına verin ve 180 dereceye ayarlayın. Nar gibi kızarana kadar pişirin. Fırından çıkar çıkmaz üstünü nemli bir bezle örtüp 10 dakika dinlendirin sonra servis yapın. Afiyet olsun.