Hasbinallah duası nedir, nasıl okunur? Hasbinallah ve Minel Vekil duası anlamı nedir?

İçerisinde bulunduğumuz sıkıntılı günlerde ellerini semaya açarak dua etmek isteyen vatandaşlar Hasbinallah duasını da okunmak istiyor. Hasbinallah duası nedir? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Hasbinallah duası ile ilgili merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor.

HASBÜNALLAHU VE NİMEL VEKİL DUASI NEDİR?

Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-'in en kritik anlarda, Hz. İbrahim -aleyhisselâm-'ın ateşe atılırken okuduğu "Hasbünallahü ve Nimel Vekil" duasıdır. Bu duanın sık sık okuması tavsiye olunmuştur.

Okunuşu: "Hasbünallahu ve Ni’mel Vekîl"

Anlamı: “Allah bize yeter, O ne güzel vekildir”

Not: "Hasbüyallahu ve Ni’mel Vekîl" demek “Allah bana yeter, O ne güzel vekildir” demektir.

Hasbünallahü ve Nimel Vekil ile İlgili Ayeti Kerime

“Bazı münâfık kişilerin müslümanlara ‘düşmanlarınız size hücum için hazırlandılar; aman onlardan sakının!’ demeleri, onların imanlarını bir kat daha arttırdı ve ‘Allah bize yeter, ne güzel vekildir O!’ dediler. Bunun üzerine onlara hiç bir zarar dokunmadan, Allah’ın nimet ve ikrâmlarıyla döndüler. Böylece Allah’ın rızâsına tâlip oldular. Allah büyük kerem sahibidir.” (Âl-i İmrân sûresi, 173-174)