Hangisinin bir türünün dişleri karbonu elmasa çevirebilecek güçteki basınca bile dayanabilir? Kim Milyoner Olmak İster Sorusu Hangisinin bir türünün dişleri karbonu elmasa çevirebilecek güçteki basınca bile dayanabilir? ATV ekranlarında yayınlanan, sunuculuğunu Murat Yıldırım’ın yaptığı Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı 29 Haziran Cumartesi günü sevenleriyle buluştu. Yine heyecan dolu dakikaların yaşandığı programda yarışmacı zorlayan sorular vardı. Birbirinden ilginç ve güzel soruların yaşandığı program internette en çok aranan konular arasında yerini alıyor.

A: Kerevit

B: Salyangoz

C: Komodo ejderi

D: Hipopotam

Doğru Cevap: B Salyangoz