Hangisi verim anlamına gelen bir kelime değildir? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yine birbirinden zor sorularla izleyicileri ekran başına kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği programda çıkan soruların cevabını merak edenler soruyu internet üzerinden aratmaya başladı. İşte o sorulardan bir tanesi…



HANGİSİ VERİM ANLAMINA GELEN BİR KELİME DEĞİLDİR?



A: Hasat



B: Randıman

C: Semere

D: Mahsul

Doğru cevap: A Hasat