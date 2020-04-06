Hangisi verim anlamına gelen bir kelime değildir?
Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla pazartesi ve cumartesi akşamları izleyiciyle buluşuyor. Atv'de yayınlanan yarışmada çıkan sorular hem izleyicileri, hem de yarışmacıları düşündürüyor ve zorluyor. Sorunun cevabını merak edenler ise internette araştırmalar yapıyor. İşte 6 Nisan Pazartesi günü çıkan soru…
Hangisi verim anlamına gelen bir kelime değildir? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yine birbirinden zor sorularla izleyicileri ekran başına kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği programda çıkan soruların cevabını merak edenler soruyu internet üzerinden aratmaya başladı. İşte o sorulardan bir tanesi…
HANGİSİ VERİM ANLAMINA GELEN BİR KELİME DEĞİLDİR?
A: Hasat
B: Randıman
C: Semere
D: Mahsul
Doğru cevap: A Hasat