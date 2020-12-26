Hangisi, Türkçe sözlüklerde yer alan bir kelimedir?

Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları ekran başındaki izleyicilerin dikkatini çekmeyi başarıyor. Atv ekranlarında yayınlanan ve sunuculuğunu Kenan İmirazlıoğlu’nun üstlendiği programda çıkan bu soru ekran başındaki izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Sorunun cevabını merak edenler ise Google da araştırmalar yapmaya başladı. İşte o sorulardan bir tanesi...

A: Polyannacılık



B: Robinhudluk

C: Sindirellacılık

D: Donkişotluk

Doğru cevap: D Donkişotluk